Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея

Министерство культуры РФ сообщило о назначении временно исполняющим обязанности гендиректора Политехнического музея Константина Фурсова. Он является кандидатом социологических наук, членом Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах.
"Временно исполняющим обязанности генерального директора Политехнического музея назначен Константин Фурсов", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Министерство 9 февраля также объявило, что новым гендиректором Государственной Третьяковской галереи стала Елена Проничева. На этом посту она сменила Зельфиру Трегулову, которая занимала такую высокую должность с 2015 года.
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Минкультуры назначило нового гендиректора Третьяковской галереи
Такую ответственную должность заняла Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей. Она сместила Зельфиру Трегулову, которая занимала пост руководителя на протяжении 8 лет, с 2015 года.