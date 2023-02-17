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  • Опубликована сегодня в 14:02

Футбольные клубы Европы проявили интерес к Худякову, юному вратарю "Локоматива"

Юный голкипер "Локомотива" Даниил Худяков поделился, что им интересовались некоторые футбольные клубы из Германии, заявил он изданию "Спорт-Эксперсс".

"Разговоры о том, что за мной следят [европейские клубы], до меня доходятЗнаю, что с агентом общались, но что дальше - не в курсе. Названия клубов не скажу"

Напомним, что вратарю всего 19 лет, он входит в основной состав команды с лета 2021 года. За это время Худяков провел 33 матча в различных турнирах, в шести из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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