Юный голкипер "Локомотива" Даниил Худяков поделился, что им интересовались некоторые футбольные клубы из Германии, заявил он изданию "Спорт-Эксперсс".
"Разговоры о том, что за мной следят [европейские клубы], до меня доходятЗнаю, что с агентом общались, но что дальше - не в курсе. Названия клубов не скажу"
Напомним, что вратарю всего 19 лет, он входит в основной состав команды с лета 2021 года. За это время Худяков провел 33 матча в различных турнирах, в шести из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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