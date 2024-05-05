Метеорный поток эта-Аквариды, также известный как Майские Аквариды, достигнет пика активности в ночь с 5 на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час. Поток активен с 19 апреля по 28 мая, с максимальной активностью до 10 мая, когда возможно до 30 метеоров в час.

Лучшее время для наблюдения — начало мая в предрассветные часы, особенно с 2:00 до 4:00 по московскому времени. Наблюдение возможно без телескопа вдали от городских огней при ясной погоде.

Метеоры исходят из радианта, расположенного ниже и левее звезды Альтаир. Этот поток связан с кометой Галлея, оставившей пылевой след, через который проходит Земля каждую весну, а в октябре приводит к звездопаду Ориониды, сообщает ТАСС.

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