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Метеорный поток эта-Аквариды достигнет пика своей активности в ночь с 5 на 6 мая
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:36

Метеорный поток эта-Аквариды достигнет пика своей активности в ночь с 5 на 6 мая

Метеорный поток эта-Аквариды, также известный как Майские Аквариды, достигнет пика активности в ночь с 5 на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час. Поток активен с 19 апреля по 28 мая, с максимальной активностью до 10 мая, когда возможно до 30 метеоров в час.

Лучшее время для наблюдения — начало мая в предрассветные часы, особенно с 2:00 до 4:00 по московскому времени. Наблюдение возможно без телескопа вдали от городских огней при ясной погоде.

Метеоры исходят из радианта, расположенного ниже и левее звезды Альтаир. Этот поток связан с кометой Галлея, оставившей пылевой след, через который проходит Земля каждую весну, а в октябре приводит к звездопаду Ориониды, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Mark (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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