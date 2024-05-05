На Солнце наблюдается высокая активность, в том числе серия мощных вспышек, с двумя вспышками наивысшего балла Х за последние двое суток. Последние данные указывают на значительное количество вспышек уровня M, что является одним из самых высоких показателей активности за последние 5-6 лет.
Астрономы предполагают, что Солнце может достигнуть пика своего активного цикла в ближайшие 2-3 месяца.
Последняя вспышка, классифицированная как Х1.2, произошла в утро 5 мая. Отмечается, что пока прямого выброса в сторону Земли не зафиксировано, но риски сильных событий остаются высокими. Прогнозы предсказывают возможные магнитные бури 6 и 7 мая, а возмущения магнитосферы могут начаться уже сегодня вечером, сообщает Doctorpiter.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Brocken Inaglory (Creative Commons Attribution 2.5 Generic license)
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