Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию после еще одного инсульта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спортсмену провели очистку крови из-за развившегося сепсиса. Кроме того, у него был диагностирован вторичный менингит. Предполагается, что состояние спортсмена могло ухудшиться из-за внутрибольничной инфекции.

По словам врача-терапевта Людмилы Лапа, маловероятно, что Костомаров начнет дышать самостоятельно. В сложившейся ситуации ему помочь практически невозможно.