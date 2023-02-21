Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию после еще одного инсульта. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Спортсмену провели очистку крови из-за развившегося сепсиса. Кроме того, у него был диагностирован вторичный менингит. Предполагается, что состояние спортсмена могло ухудшиться из-за внутрибольничной инфекции.
По словам врача-терапевта Людмилы Лапа, маловероятно, что Костомаров начнет дышать самостоятельно. В сложившейся ситуации ему помочь практически невозможно.
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