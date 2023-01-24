Отказавшись поставить танки на Украину, Германия подрывает доверие к собственному оборонному комплексу. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, на фоне сложившейся ситуации польские и словацкие чиновники, а также немецкие промышленники предупреждают, что будущие закупки и военное сотрудничество находятся под угрозой.

"После начала спецоперации страны Евросоюза хотели общими усилиями реализовывать оборонные проекты. Однако своим отказом поставлять танки Leopard на Украину канцлер Шольц поставил под сомнение партнерские качества Германии", — приводит издание слова еврочиновников.

Тем временем производители оружия в Германии опасаются, что история с танками подорвет потенциал сектора.