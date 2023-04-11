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  • Опубликована сегодня в 11:40

Европа закрывает российский воздух для транзита самолетов в Азию и обратно

Согласно заявлению Европейской организации по безопасности воздушной навигации, воздушное пространство РФ будет закрыто для транзита в Европу, передает ТАСС.

"На данный момент мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России останется закрытым до конца горизонта планирования, который заканчивается в 2029 году", - говорится в сообщении Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

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