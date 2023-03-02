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  • Опубликована сегодня в 7:28

Официальное издание Минобороны РФ рассказало, как в России планируют отражать удары США

В России разрабатывают новые операции с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США. Об этом написал журнал "Военная мысль".

Как отмечается в статье, для достижения самых решительных стратегических целей по разгрому американского агрессора такой вид операций "предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий".

В частности предполагается отразить мгновенный удар США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь российских стратегических наступательных сил. Кроме того, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система ПРО, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских стратегических ракет. Финальный этап операции предполагает нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

В статье подчеркивается, что предотвращение начала агрессии со стороны США представляется возможным при убедительной демонстрации противнику, что Россия способна обеспечить выполнение критерия сдерживания хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.

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