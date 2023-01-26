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  • Опубликована сегодня в 7:11

Американские власти за счет конфликта на Украине хотят превратить США в оплот капитализма

Американские власти и корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за жажды наживы. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

По его словам, конфликт на Украине не прекращается из-за действий администрации Джо Байдена, которая наживается на спецоперации. В частности журналист называет компанию BlackRock, представители которой считают конфликт прекрасной возможностью превратить США в оплот капитализма.

Одновременно с этим журналист приводит слова гендиректор банка Goldman Sachs, который сказал, что восстановление Украины можно считать хорошим экономическим стимулом для реальных доходов и реальных инвестиций".

В своей программе Карлсон отметил, что Украина признана одной из самых коррумпированных стран в мире, поэтому для тех, кто ищет возможность отмыть деньги, лучше места не найти.

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