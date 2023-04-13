Рост вовлеченности НАТО в конфликт на Украине затягивает его продолжительность, но не изменит сути происходящего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что после его поездки в Луганск прошло полгода, и за это время стали более отчетливыми контуры глобальной войны, которая происходит.

Он также отметил, что степень вовлеченности НАТО в конфликт увеличилась, но это не может изменить сути событий, и главное, что исход конфликта будет положительным для России. Песков подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться до победного конца.