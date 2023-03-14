Бойцы ЧВК "Вагнер" сняли видео внутри "Востокмаша" на АЗОМ в Бахмуте

В Сети появилось первое видео из промышленной зоны на севере Бахмута, где идут ожесточенные бои. Бойцы ЧВК "Вагнер" показали сталелитейный цех предприятия "Востокмаш", которое недавно перешло под контроль "Оркестра". Видео публикует Telegram-канал "Разгрузка Вагнера".

Известно, что помещение расположено возле цеха санитарно-технической арматуры внутри "Артемовского завода по обработке металлов".

Это первое видео, снятое внутри завода, где еще недавно шли ожесточенные бои. На кадрах можно увидеть разрушенную кровлю здания и многочисленные повреждения. Бои за остальные части АЗОМа продолжаются.

Сложность штурма связана с большой площадью предприятия и наличием подземных коммуникаций. Местами шахты уходят под землю на десятки этажей.

За месяцы военных действий украинские военнослужащие хорошо укрепились в промышленных зданиях с толстыми стенами. Помимо этого, противник осуществляет переброски техники по подземным коммуникациям, что делает ее неуязвимой для артиллерийского обстрела.