Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 88,5819
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 96,8827
В Воронеже представили восстановленные с помощью нейросетей картины
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • Опубликована сегодня в 17:57

В Воронеже представили восстановленные с помощью нейросетей картины

В результате использования нейросетей специалисты смогли воссоздать 14 произведений из коллекции художественного музея Воронежской области, утраченных в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Эти работы включают в себя творения таких художников, как Николай Милиоти, Василий Кандинский, Александр Родченко, Варвара Бубнова, Александр Куприн, Николай Крымов, Василий Белопольский.

Процесс воссоздания включал в себя предоставление списка работ и их описаний, а затем взаимодействие с искусственным интеллектом для коррекции генерируемых изображений, с тем чтобы они соответствовали стилю и цветовой гамме оригинальных авторов.

Выставка под названием "Возрожденная коллекция" была открыта в Воронежском областном художественном музее, где на стендах были представлены описания картин и QR-коды. Посетители могли использовать смартфоны для просмотра воссозданных нейросетью полотен.﻿

Мир

Боевое крыло ХАМАС заявило о своей причастности к нападению в Иерусалиме

Боевое крыло ХАМАС заявило о своей причастности к нападению в Иерусалиме

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", связанная с палестинским радикальным движением ХАМАС, объявила о своей причастности к нападению в Иерусалиме.

Читать полностью
В Англии посол РФ Келин провёл встречу со студентами Оксфорда на тему мировой политики

В Англии посол РФ Келин провёл встречу со студентами Оксфорда на тему мировой политики

Посол России в Великобритании Андрей Келин встретился с членами дискуссионного клуба "Меджлис" при Оксфордском университете.

Читать полностью

Общество

В Русском музее будет представлено 120 картин Сурикова к юбилею художника

В Русском музее будет представлено 120 картин Сурикова к юбилею художника

Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге представил уникальную выставку картин Василия Сурикова.

Читать полностью

Михаил Боярский планирует выход из больницы через неделю после инфаркта

Состояние артиста стабильное, и он был переведен из Мариинской больницы в обычную палату.

Читать полностью

Новости