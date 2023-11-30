В Воронеже представили восстановленные с помощью нейросетей картины

В результате использования нейросетей специалисты смогли воссоздать 14 произведений из коллекции художественного музея Воронежской области, утраченных в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.
Эти работы включают в себя творения таких художников, как Николай Милиоти, Василий Кандинский, Александр Родченко, Варвара Бубнова, Александр Куприн, Николай Крымов, Василий Белопольский.
Процесс воссоздания включал в себя предоставление списка работ и их описаний, а затем взаимодействие с искусственным интеллектом для коррекции генерируемых изображений, с тем чтобы они соответствовали стилю и цветовой гамме оригинальных авторов.
Выставка под названием "Возрожденная коллекция" была открыта в Воронежском областном художественном музее, где на стендах были представлены описания картин и QR-коды. Посетители могли использовать смартфоны для просмотра воссозданных нейросетью полотен.
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