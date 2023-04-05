В Воронеже педофил совершил нападение на пятиклассника недалеко от гаражей в Левобережном районе. Об этом сообщает "Вести Воронеж".

Инцидент произошел на улице Менделеева 2 апреля. Мальчик гулял один и зашел в заброшенное здание. Здесь к нему подошел неизвестный и предложил прогуляться. Он отвел ребенка в сторону гаражей, ударил мальчика по голове, снял штаны и совершил насильственные действия сексуального характера.

Пострадавший вернулся домой и сообщил о произошедшем матери. Женщина написала заявление в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, преступника разыскивают.