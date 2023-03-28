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  • Опубликована сегодня в 15:56

Глава Воркуты отправится служить по контракту в зону спецоперации

Ярослав Шапошников, глава Воркуты, намерен отправиться на военный фронт: он заявил, что пойдёт служить по контракту в зону СВО. Об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

"Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции... Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег"

Напомним, что в середине февраля текущего года председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы Владивостока IV созыва Михаил Веселов сообщил о гибели экс-депутата думы Владивостока Дмитрия Ямщикова в зоне спецоперации на Украине.

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