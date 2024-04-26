Телеканалы Гагаузии, по мнению Анеты Гонцы, вице-председателя совета по аудиовизуальной информации Молдавии, "угрожают национальной безопасности" страны.
"Медиакомпании TV-Gagauzia (GRT) и ATV были оштрафованы на 60 тысяч леев (около 3,3 тысяч долларов) и 40 тысяч леев (примерно 2,2 тысячи долларов) соответственно за дезинформацию, язык вражды и угрозы информационной безопасности", — сообщает пресс-служба совета.
При этом, упомянутые СМИ автономии критически относятся к Евросоюзу, НАТО и Румынии, позволяя себе другие вольности", такие как упоминание про референдум в Автономии, положительные репортажи о России.
Автономия проводит курс на сближение с Россией. Недавно глава Гагаузии посетила Россию на съезде молдавской оппозиции, где был создан блок"Победа", а также она была в Сочи на фестивале молодежи, где встречалась с Владимиром Путиным.
Руководство телеканалов не согласилось с позицией совета, а парламент Гагаузии и глава автономии Евгения Гуцул призвали Кишинев"прекратить давление на региональные СМИ".
В 2022 году власти заблокировали доступ к российским информационным порталам и запретили ретрансляцию российских телеканалов, а также прекратили вещание более десяти местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции.
Фото: Guttorm Flatabø from Sogndal, Norway|commons.wikimedia.org
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