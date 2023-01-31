Украина не располагает средствами ПВО, которые могли бы противостоять иранским баллистическим ракетам беспилотникам. Об этом рассказал представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, Россия по-прежнему получает иранские дроны и ракеты, а Украине не располагает средствами, чтобы их победить. Для отражения атак ВСУ необходимы системы противовоздушной обороны, например, американские Patriot PAC-3 последнего поколения или SAMP/T французского производства, но западные партнеры не спешат с их поставками в зону спецоперации.

Напомним, западные страны неоднократно обвиняли Иран в поставках беспилотников России. Однако и Москва, и Тегеран отвергали подобные обвинения. Как отметили в МИД Ирана, страна поставляла беспилотники России, но до начала спецоперации на Украине.