Украине необходимо предоставить все военные возможности, которые ей нужны для использования против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ляйен подчеркнула, что, говорит о современных наступательных системах, в том числе о тяжелых немецких танках Leopard 2.

Глава Еврокомиссии выразила надежду, что на предстоящей встрече в Рамштайне участники контактной группы по Украине сделают важный шаг вперед в деле поддержки Киева. Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.