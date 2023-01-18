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  • Опубликована 18.01.2023 в 9:52
  • Изменена 18.01.2023 в 11:24

Фон Ляйен: Украине следует предоставить все вооружение Европы

Украине необходимо предоставить все военные возможности, которые ей нужны для использования против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ляйен подчеркнула, что, говорит о современных наступательных системах, в том числе о тяжелых немецких танках Leopard 2.

Глава Еврокомиссии выразила надежду, что на предстоящей встрече в Рамштайне участники контактной группы по Украине сделают важный шаг вперед в деле поддержки Киева. Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.

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