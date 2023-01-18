Украине необходимо предоставить все военные возможности, которые ей нужны для использования против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ляйен подчеркнула, что, говорит о современных наступательных системах, в том числе о тяжелых немецких танках Leopard 2.
Глава Еврокомиссии выразила надежду, что на предстоящей встрече в Рамштайне участники контактной группы по Украине сделают важный шаг вперед в деле поддержки Киева. Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.
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