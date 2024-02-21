Командующий шведскими вооружёнными силами Йонни Линдфорс в эфире телеканала SVT пожаловался на недостаток вооружений в стране. По его словам, такая ситуация сложилась из-за помощи Украине. Заменить переданное Киеву вооружение, быстро, как планировалось, не удалось. Страна попросту оказалась неспособна в условиях высоких цен восполнить запасы собственной армии.

"Финансовой компенсации, что дала страна вооружённым силам - явно не достаточно. В связи с этим армии тяжело. Было очевидно, что военные подарки для Украины - это неправильное решение, которое, прежде всего, скажется на обороне Швеции", - посетовал главком Йонни Линдфорс.

Правительство Швеции по поводу сложившейся ситуации в комментарии телеканалу SVT заявило, что Риксдаг выделил вооружённым силам столько средств, сколько они и запросили. Также там отметили, что в запросы от оборонного комплекса были внесены изменения и теперь за них ответственным лицам придётся отчитаться.