СК России возбудил уголовное дело по статье "Невыполнение приказа" в отношении военного врача Дениса Васильева, отказавшегося от участия в боевых действиях на Украине. По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы, а если отказ повлек тяжкие последствия — до десяти лет.
Васильев служил в одной из воинских частей Северного флота, пишет Чиков. После распределения он подал рапорт на увольнение и в сентябре был представлен к досрочному увольнению, но в том же месяце в России объявили частичную мобилизацию, передает "РБК".
По словам адвоката, офицер решил перевестись на Землю Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Однако перед поступлением приказа на перевод в часть пришел другой приказ — об убытии в зону боевых действий. Врач отказался выполнять его по личным убеждениям.
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