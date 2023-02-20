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  • Опубликована сегодня в 13:26

На военного врача завели дело за отказ принять участие в спецоперации на Украине по личным убеждениям

СК России возбудил уголовное дело по статье "Невыполнение приказа" в отношении военного врача Дениса Васильева, отказавшегося от участия в боевых действиях на Украине. По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы, а если отказ повлек тяжкие последствия — до десяти лет.

Васильев служил в одной из воинских частей Северного флота, пишет Чиков. После распределения он подал рапорт на увольнение и в сентябре был представлен к досрочному увольнению, но в том же месяце в России объявили частичную мобилизацию, передает "РБК".

По словам адвоката, офицер решил перевестись на Землю Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Однако перед поступлением приказа на перевод в часть пришел другой приказ — об убытии в зону боевых действий. Врач отказался выполнять его по личным убеждениям.

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