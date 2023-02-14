Граждане РФ постепенно возвращаются на Родину и восстанавливают свое место на предприятии, где работали раньше. По заявлению спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, на данный момент вернулось более 60%. Однако политик не уточнил, о каком временном промежутке идет речь.
"У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были"
Также, Володин добавил, что часть покинувших РФ россиян работает за рубежом "в связи с выносом предприятиями [места работы] за пределы РФ, учитывая санкционную политику".
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