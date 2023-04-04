Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что благодаря действиям стран Запада в центре Европы появилось террористическое государство Украина.
Володин напомнил, что ранее также была убита журналистка Дарья Дугина, были и прочие попытки терактов. Киевский режим пытается запугать и устранить всех тех, кто говорит правду.
Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге произошел террористический акт в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Подозреваемая Дарья Трепова была задержана.
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