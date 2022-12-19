Володин поддержал Пригожина в желании похоронить погибшего на СВО бойца ЧВК "Вагнер" на Аллее Славы

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом помочь разобраться с захоронением погибшего в ходе спецоперации бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова. Политик быстро отреагировал на запрос.

Ранее сообщалось, что администрация Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым отказалась выдать разрешение на захоронение погибшего на СВО Меньшикова на Аллее Славы. Володин не согласился с решением властей, заявив, что "на фронте все равны". Спикер ГД подчеркнул, что нельзя разделять бойцов на добровольцев или бойцов ЧВК, если они жертвуют своими жизнями ради защиты Родины.

"На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий. По-другому нельзя", — ответил Володин.

Авторы Telegram-канала "Невский дозор" выразили надежду, что посыл спикера Госдумы дойдет до руководства Смольного. Также они возмутились тем фактом, что адекватной реакции от Беглова и его сотрудников можно добиться лишь "заколебав их со всех сторон".