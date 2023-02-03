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  • Опубликована сегодня в 6:10

Трагедия под Волновахой: Украинский боевик признался в расстреле мирного населения

Пленный украинский боевик Вячеслав Симбирский сознался в убийстве девяти гражданских в Волновахе в марте 2022 года. При этом он отметил, что семь человек, включая трех женщин, убил выстрелом из гранатомета по жилому дому по приказу своего командования.

Симбирский рассказал, что в начале марта прошлого года в селе Новопетряковка Волновахского района колонна украинских войск, в составе которой он находился, столкнулась с российской колонной. Во время боя они понесли большие потери и отступили.

"Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по жилым домам. Пока мы убегали, на дорогу выбежало двое гражданских. Я испугался и выпустил по ним очередь", — признался боевик.

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