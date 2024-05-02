Во вторник государства, состоящие в организации НАТО, получили предложение от генсека Йенса Столтенберга о создании нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пятилетний период.

Венгрия собирается бороться против участия в этом проекте, заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

Сийярто отметил, что НАТО намеревается выделить новую сумму в 100 миллиардов долларов для продолжения конфликта. По его словам, предложение Столтенберга было передано членам НАТО на рассмотрение во вторник. Он уточнил, что во вторник им поступило предложение о планах генсека НАТО собрать средства с членов организации на указанную сумму.

Согласно высказыванию Сийярто, НАТО стремится выделить новый фонд на пять лет в решении данного конфликта. Он отметил, что такой ход предполагает продолжение вооруженного конфликта еще на пять лет, что несет определенные риски.

В дальнейших переговорах Венгрия будет бороться за сохранение своей нейтралитета, ограничивая поставки оружия, подготовку украинских военных и финансовую поддержку на указанную сумму для участия в конфликте.

Сийярто также отметил, что подобные планы, включая создание миссии по координации украинских военных и поставке оружия, по их мнению, превышают границы допустимого.

Фото: www.flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)