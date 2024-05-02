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Врач Островская посоветовала использовать пшеничную или ржаную муку для куличей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:37

Врач Островская посоветовала использовать пшеничную или ржаную муку для куличей

Для приготовления более полезных для здоровья куличей рекомендуется использовать цельнозерновую пшеничную или ржаную муку, чтобы снизить гликемический индекс и уровень сахара в крови, советует эндокринолог Елена Островская.

Для более воздушной текстуры можно добавить овсяную, кукурузную или кокосовую муку.

Орехи, добавленные в кулич, увеличат содержание полезных микроэлементов, жиров и белка, а в качестве начинки лучше выбрать натуральные сухофрукты без добавления сахара. Минимизируйте использование сахара, заменив его на сахарозаменители такие как эритрит, стевию или сукралозу для здорового сладкого вкуса, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Kora27 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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