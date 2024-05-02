В Индии начат приём предварительных заказов на новое поколение Suzuki Swift. Предоплата за заявку составляет 11 тысяч рупий (примерно 12 тысяч рублей), а официальный старт продаж и объявление цен запланированы на 9 мая.

Новый Swift оборудован 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем серии Z, сохраняющим прежние показатели мощности и крутящего момента. В японской версии используется мягкая гибридная система, которая ожидается и в Индии.

Внешние изменения включают новую радиаторную решётку и обновлённую светодиодную оптику, а салон будет стилизован в духе модели Baleno с усовершенствованной информационно-развлекательной системой. Также ожидается расширение списка стандартных опций и улучшенная система безопасности.

В конкуренты новому Swift выступают Hyundai Grand i10 Nios, Tata Tiago и Citroen C3. Цены на новый Swift должны значительно возрасти.

Suzuki продолжает работу в России, предлагая модели Vitara и Jimny, в то время как Swift, ранее популярный, в списке отсутствует, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/Oq10pass (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)