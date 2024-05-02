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Нарколог Исаев выделил ром как самый безопасный из крепких алкогольных напитков для печени
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:55

Нарколог Исаев выделил ром как самый безопасный из крепких алкогольных напитков для печени

Все виды алкоголя негативно влияют на печень, но ром, содержащий цинк, калий и фосфор, оказывает чуть менее агрессивное воздействие на орган, по словам нарколога Руслана Исаева.

Коньяк же является одним из самых опасных из-за вредных веществ, образующихся при длительном хранении. Водка находится в середине списка по опасности. Пиво и коктейли также опасны из-за того, что часто употребляются в больших количествах без контроля.

Исаев подчеркивает, что во всех случаях основной удар по печени наносит этанол, приводящий к гепатиту, фиброзу и циррозу, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Cocktailmarler (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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