Все виды алкоголя негативно влияют на печень, но ром, содержащий цинк, калий и фосфор, оказывает чуть менее агрессивное воздействие на орган, по словам нарколога Руслана Исаева.

Коньяк же является одним из самых опасных из-за вредных веществ, образующихся при длительном хранении. Водка находится в середине списка по опасности. Пиво и коктейли также опасны из-за того, что часто употребляются в больших количествах без контроля.

Исаев подчеркивает, что во всех случаях основной удар по печени наносит этанол, приводящий к гепатиту, фиброзу и циррозу, сообщает Газета.Ру.

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