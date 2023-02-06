АФК "Система" заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге.
АФК "Система" заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. Также в сделке может принять участие казахстанская компания Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР.
По словам источников, площадку планируют перезапустить, сохранив модели VW или близкие к ним автомобили. Аналитики отмечают, что схема может быть реализована за счет работы с поставщиками Volkswagen из Турции или партнерами концерна из Китая.
ВСУ распыляют химикаты в районе Артемовск и Соледара
У некоторых российских бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение.
ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной
Некоторые части ВСУ дезертируют с позиций в районе города Кременная, где продолжается наступление российских войск.
"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО
Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.