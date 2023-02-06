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  • Опубликована сегодня в 8:50

В России могут продолжить выпускать автомобили Volkswagen

АФК "Система" заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге.

АФК "Система" заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. Также в сделке может принять участие казахстанская компания Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР.

По словам источников, площадку планируют перезапустить, сохранив модели VW или близкие к ним автомобили. Аналитики отмечают, что схема может быть реализована за счет работы с поставщиками Volkswagen из Турции или партнерами концерна из Китая.

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