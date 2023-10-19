Волгоград внедряет современные электробусы в городской транспорт

Волгоградская область получила партию из 21 электробуса для использования на маршрутах общественного транспорта. Это часть крупного проекта модернизации городского электротранспорта в 10 городах России, одобренного правительством России в апреле 2022 года. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что запуск современных электробусов и трамваев способствует изменению городской среды. Этот проект также включает замену трамвайных путей, поставку трамвайных вагонов, строительство зарядных станций и мониторинг транспортной системы в городах. Волгоградская область является одним из пилотных регионов, где проводится модернизация городского электротранспорта, а также строительство быстрых зарядных станций для электромобилей.

Планируется поставить 647 вагонов трамваев, 182 электробуса и реконструировать 620 км трамвайных путей в рамках этого проекта, который будет финансироваться за счет инвесторов, кредитов "ВЭБ.РФ" и федерального бюджета. Кроме того, в Волгоградской области планируется возведение более 70 быстрых зарядных станций для электромобилей с государственной поддержкой в размере около 100 млн рублей.