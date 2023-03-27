В Волгограде запустили процесс переименования города в Сталинград

В Волгограде начинается опрос общественного мнения по поводу переименования города в Сталинград. Об этом сообщил председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.
По итогам опроса власти города примут решение, проводить референдум о переименовании или нет.
"Мы начинаем встречаться с организациями и трудовыми коллективами. Потом будет решение о референдуме",- пояснил Струков в интервью российским СМИ.
Переименование города Сталинграда в город Волгоград произошло 31 января 1961 года по решению Президиума Верховного Совета СССР.
Решение было принято в рамках декоммунизации и десталинизации Советского Союза, которые были провозглашены после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Переименование города было одним из многих действий, направленных на удаление имени Сталина из публичной жизни Советского Союза.
Первоначально город был назван в честь Сталина в 1925 году. В течение многих лет город был символом борьбы с фашизмом во время Второй мировой войны и был связан с одноименной крупной битвой, которая произошла в 1942–1943 годах и была поворотным моментом в ходе войны.
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