Туристы сняли невероятные кадры шторма, атакующего остров Итуруп

Недавно туристы стали свидетелями и запечатлели на видео мощный шторм на Итурупе - самом крупном острове Курильского архипелага. Это видео было опубликовано и сразу стало доступным широкой аудитории, сообщает Telegram-канал местной туристической компании.
На видеозаписи видно, как бушующие волны Охотского моря с огромной силой бьются о лавовое плато Янкито, расположенное у подножия вулкана Богдана Хмельницкого, недалеко от города Курильск. Работники туристической компании, управляющие Telegram-каналом "ОстроВау! Сахалин и Курилы", описали это зрелище как впечатляющий шторм, где остывшая лава сталкивается с мощью океанских волн, создавая завораживающее зрелище брызг, разлетающихся в разные стороны. Подписчики канала выразили восхищение, отметив красоту и мощь этого природного явления.
Стоит отметить, что это лавовое поле сформировалось многие тысячи лет назад и является граничной зоной между морем и сушей. Эта местность имеет темный оттенок и полностью лишена жизни. Здесь штормы — это не редкость, которая предоставляет уникальные возможности для наблюдения за этой природной стихией.
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