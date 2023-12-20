Новые открытия Марса подчеркивают активность планеты

Недавние исследования ученых из Университета Аризоны раскрывают, что Марс гораздо более динамичен, чем предполагалось. Большие потоки лавы, обнаруженные на плоской равнине Elysium Planitia, указывают на интенсивный вулканизм всего 1 миллион лет назад.

Это подтверждает, что Марс является геологически активной планетой. До недавних открытий, Марс считали "мертвой" геологически, но эти данные меняют представление ученых.

Исследование также подчеркивает значение воды внутри и под поверхностью, вызывая крупные наводнения и формирование глубоких каналов. Эксперты отмечают, что понимание геологической и вулканической активности поможет расшифровать прошлое Марса, а также рассмотреть возможности наличия жизни в его истории, сообщает Planet Today.