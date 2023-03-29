Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить на уровне 10% максимально допустимую наценку на всю продукцию, необходимую для фронта.
Соответствующие письмо депутат направил руководителю Минпромторга Денису Мантурову. Кроме того, парламентарий предложил в каждом регионе РФ открыть сеть военторгов, соблюдающих ценовую политику.
Предлагается "ввести уголовную ответственность для спекулянтов рынка", перепродающих такие товары в условиях повышенного спроса с наценкой 100-200%, передает ТАСС.
"Военторг" — это сокращение от "военный товар", что означает магазин, специализирующийся на продаже военной экипировки, снаряжения и других товаров, связанных с военной тематикой. Обычно в "Военторге" можно найти такие товары, как боевая форма, каски, рюкзаки, ножи, кочерги, палатки, стропы, спальные мешки, а также другие предметы, которые могут использоваться как в военных целях, так и для охоты, туризма и выживания в экстремальных условиях.
"Военторг" может быть как государственным, так и частным магазином. В государственных "Военторгах" продажа военной экипировки может быть ограничена только для военных и правоохранительных органов, в то время как частные магазины могут продавать товары и обычным гражданам.
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