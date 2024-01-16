Видеозапись, на которой запечатлено убийство украинского военкома при попытке вручения повестки мобилизованному, стала вирусной в Сети. Национальная полиция Украины поделилась кадрами.

Двое сотрудников ТЦК – территориального центра комплектования – попытались вломиться в квартиру мужчины для вручения ему повестки. Не пожелавший идти на фронт гражданин Украины достал пистолет, выстрелил через дверь и попал в одного из военкомов. Тот скончался на месте.

«Лучше так, чем на фронт», - прокомментировал видео один из пользователей Сети.

В Интернете сейчас идет бурное обсуждение этого видео. Люди сходятся во мнении, что так начинается гражданская война на Украине.