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Украинского военкома застрелили при попытке передать повестку
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  • Опубликована сегодня в 10:36

Украинского военкома застрелили при попытке передать повестку

Видеозапись, на которой запечатлено убийство украинского военкома при попытке вручения повестки мобилизованному, стала вирусной в Сети. Национальная полиция Украины поделилась кадрами.

Двое сотрудников ТЦК – территориального центра комплектования – попытались вломиться в квартиру мужчины для вручения ему повестки. Не пожелавший идти на фронт гражданин Украины достал пистолет, выстрелил через дверь и попал в одного из военкомов. Тот скончался на месте.

«Лучше так, чем на фронт», - прокомментировал видео один из пользователей Сети.

В Интернете сейчас идет бурное обсуждение этого видео. Люди сходятся во мнении, что так начинается гражданская война на Украине.

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