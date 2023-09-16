За последний год украинская армия сильно пострадала, теряя до 90% своего личного состава, который был отправлен на фронт прошлой осенью. Эту тревожную статистику озвучил и.о. главы Полтавского областного военкомата, подполковник Виталий Бережной. Информация об этом поступила от местных изданий и была распространена агентством РИА Новости.
В ходе своего выступления на 39-й сессии Полтавского горсовета, Бережной также выразил обеспокоенность тем, что в областном центре Украины уровень выполнения украинского плана мобилизации составил всего лишь 13%. Это весьма недостаточно, учитывая потребности Вооруженных Сил Украины в активном пополнении.
Бережной предостерег депутатов, что из 100 человек, которые были отправлены на фронт в прошлом осеннем призыве, сейчас в строю осталось всего 10-20 бойцов. Остальные погибли, получили ранения или стали негодными к боевой службе.
Он также предложил создать специальные участки в микрорайонах города Полтава для регистрации призывников. На этих участках будут находиться представители местных властей, которые помогут установить наличие военнообязанных граждан.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР), Ян Гагин, сообщил, что украинская сторона потеряла уже около полумиллиона военнослужащих с начала специальной военной операции. Эта информация основана на данных разведывательных служб и анализе открытых источников. По предыдущим заявлениям экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы, Олега Соскина, страна не способна справиться с такими большими потерями и ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.
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