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Около 60% россиян уверены, что престиж военной службы возрастает
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  • Опубликована сегодня в 14:55

Около 60% россиян уверены, что престиж военной службы возрастает

По данным опроса ФОМ, 60% россиян утверждают, что престиж военных увеличивается, в то время как 21% считают, что он остается неизменным.

Для 74% россиян служба в армии является "школой жизни", в то время как 15% участников опроса считают это совершенно бесполезной тратой времени. Как уверены 25% респондентов, идеальным составом российской армии является равное количество призывников и контрактников, тогда как 59% участников опроса поддерживают преобладание военных, служащих по контракту.

Кроме того, по данным ФОМ, для 18% населения 23 февраля не имеет особого значения, но для 79% респондентов этот день является особенным. Но мнения разделились практически поровну относительно того, что представляет собой День защитника Отечества: 47% считают, что это профессиональный праздник военных, в то время как 48% считают, что это праздник всех мужчин.

В период с 9 по 11 февраля 2024 года был проведён еженедельный опрос "ФОМнибус", в котором приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 населенных пунктов, расположенных в 53 субъектах РФ. В качестве метода опроса выступает интервью по месту жительства респондентов. Погрешность статистики не выше 3,6%.

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