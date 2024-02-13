Сочетание здорового питания и бутербродов с майонезом и кетчупом не является страшным для здоровья, если соблюдать определенные условия, утверждает токсиколог Алексей Водовозов.

Смешивание этих двух соусов, популярных среди людей, считается достаточно распространенной идеей. Официально первым кто предложил такое сочетание был аргентинский врач Луис Федерико Лелуару, лауреат Нобелевской премии по химии в 1970 году.

Однако, как отмечает Водовозов, безопасность употребления "кетчунеза" зависит от того, какую роль играет в рационе. Если употреблять большие порции "кетчунеза" с жирной пищей, это может негативно сказаться на здоровье и привести к проблемам. Однако, если сочетать веганский майонез и кетчуп без добавленного сахара, такой соус скорее всего не повредит даже самому строгому адепту здорового образа жизни.

По мнению Водовозова, употребление "кетчунеза" в разумных количествах вряд ли причинит значительный вред здоровью человека. Таким образом, любители этого соуса могут спокойно наслаждаться им в умеренных порциях.