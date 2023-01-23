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  • Опубликована сегодня в 6:08

Российские военные приступили к строительству водовода на Донбасс

Мощность водовода составит до 300 тыс. куб. м воды в сутки.

"Строительные батальоны начали возводить водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. Трубу пройдут по территории Ростовской области и ДНР до канала Северский Донец — Донбасс", — рассказали в министерстве.

Известно, что это уже Это уже восьмой водовод, построенный силами российских военных. До этого стройбатовцы запустили Черновский водовод под Дебальцево, водоводы в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец — Донбасс.

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