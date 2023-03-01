Водоснабжение крымских городов Евпатория и Красноперекопск будет полностью восстановлено к концу сегодняшнего дня, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Авария на двух магистральных водоводах произошла 28 февраля. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Вчера воду населению подвозили цистернами.
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