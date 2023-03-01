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  • Опубликована сегодня в 10:55

Водоснабжение в Евпатории и Красноперекопске полностью восстановят вечером

Водоснабжение крымских городов Евпатория и Красноперекопск будет полностью восстановлено к концу сегодняшнего дня, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

Авария на двух магистральных водоводах произошла 28 февраля. В Евпатории без воды осталось более 120 тысяч жителей, отменены занятия в школах и детсадах, в Красноперекопске - порядка 24 тысяч. Вчера воду населению подвозили цистернами.

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