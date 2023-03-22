Украинская баллистическая ракета "Точка-У" попала в здание водоканала в Петровском районе Донецка. Пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщает источник Минобороны РФ.

На текущий момент известно, что баллистическая ракета "Точка-У" разрушила здание водоканала в Петровском районе Донецка. При этом мирные жители не пострадали. Поблизости с водоканалом располагаются жилые дома и школа, которые также не пострадали.

На месте происшествия работают экстренные службы города и правоохранители.

Ранее украинские войска обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились педагоги и 28 детей.

Баллистическая ракета "Точка-У" — это тактическая баллистическая ракета средней дальности, разработанная в Советском Союзе в 1970-х годах и производившаяся на заводах России, Украины и Беларуси. Ракета была создана для поражения различных целей на расстоянии до 120 км, в том числе живой силы, бронетехники, аэродромов, складов боеприпасов и других военных объектов.

"Точка-У" имеет массу около 2,5 тонн и длину более 7 метров. Она оснащена боевой частью массой 482 кг, содержащей 10 блоков с управляемыми саблями, способными поражать цели с точностью до 10 метров. Система управления ракетой включает инерциальную навигационную систему и радиолокационную систему коррекции траектории.

Ракета "Точка-У" была использована во многих конфликтах, включая афганскую войну, войну в Чечне и другие военные действия. Существует несколько модификаций ракеты, включая "Точка-У1", "Точка-У2" и "Точка-У3", которые отличаются дальностью полета, точностью поражения и другими характеристиками.