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Биологи с помощью проб воды доказали загрязненность водоемов Петербурга
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  • Опубликована сегодня в 8:31

Биологи с помощью проб воды доказали загрязненность водоемов Петербурга

Биологи СПбГУ благодаря экологическому обследованию выяснили, что вода и почва рек Смоленка и Малая Нева подвержены сильному загрязнению.

В воде ученые нашли большое количество цинка, свинца, меди и канцерогена бензапирена. Помимо прочего, они обнаружили в Голодаевском сквере высокую концентрацию кишечной палочки, в связи с чем временно не рекомендовано гулять около водоемов с маленькими детьми. Также эксперты заметили, что могилы Смоленского кладбища медленно сползают в воду из-за эрозии почвы.

Стоит отметить, что вышеупомянутые реки впадают в Финский залив, где любят отдыхать петербуржцы, а также купаться, вопреки запретам РПН из-за эпидемиологических соображений.

Загрязненное состояние водоемов для Северной столицы — скорее закономерность, нежели нонсенс, несмотря на заверения губернатора Петербурга Александра Беглова о хорошем состоянии городских акваторий.

Ранее петербуржцы сообщали о массовом море рыб в Бабигонском пруду Петергофа, а летом жаловались на гибель уток. Не исключено, что причина в загрязнении вод.

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