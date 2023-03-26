Биологи с помощью проб воды доказали загрязненность водоемов Петербурга

Биологи СПбГУ благодаря экологическому обследованию выяснили, что вода и почва рек Смоленка и Малая Нева подвержены сильному загрязнению.
В воде ученые нашли большое количество цинка, свинца, меди и канцерогена бензапирена. Помимо прочего, они обнаружили в Голодаевском сквере высокую концентрацию кишечной палочки, в связи с чем временно не рекомендовано гулять около водоемов с маленькими детьми. Также эксперты заметили, что могилы Смоленского кладбища медленно сползают в воду из-за эрозии почвы.
Стоит отметить, что вышеупомянутые реки впадают в Финский залив, где любят отдыхать петербуржцы, а также купаться, вопреки запретам РПН из-за эпидемиологических соображений.
Загрязненное состояние водоемов для Северной столицы — скорее закономерность, нежели нонсенс, несмотря на заверения губернатора Петербурга Александра Беглова о хорошем состоянии городских акваторий.
Ранее петербуржцы сообщали о массовом море рыб в Бабигонском пруду Петергофа, а летом жаловались на гибель уток. Не исключено, что причина в загрязнении вод.
Рейсы из Казахстана в Новосибирск приостановятся с 26 по 29 марта
Авиационные власти России не выдали компании разрешение на выполнение международных регуляторов полетов
FT: ЕС подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским
Власти Евросоюза хотят видеть активное взаимодействие Пекина не только с Москвой, но и с Киевом
Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году
Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге
Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.