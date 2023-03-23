Петербуржцы призывают Беглова обратить внимание на низкий уровень профессионализма водителей автобусов

Жители Петербурга в Сети обсуждают парковочный маневр водителя одного из лазурных автобусов, въехавшего на тротуар между двух остановок на Балканской площади 22 марта. По словам очевидцев, во время инцидента по счастливой случайности никто не пострадал.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" призвали правительство Петербурга аол главе с губернатором Александром Бегловым наконец обратить внимание на отсутствие профессиональной квалификации у многих водителей общественного транспорта.

"Вроде уже и автобусы им дали, а все равно ездят как маршрутчики", — возмущаются комментаторы.

Горожане вспомнили, что у станции метро "Купчино" это уже второе ЧП с участием "лазурного" автобуса. В декабре 2022 года водитель не поставил автобус на ручник, и по этой причине был зажат между двумя транспортными средствами, когда вышел из салона. К сожалению, мужчина скончался еще до приезда спасателей.

Уже почти год прошел с момента начала реализации в Петербурге новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов акцентировали внимание на том, что одной из ключевых задач реформы является безопасность пассажиров. Но в реальности, власти так и не выполнили свое обещание. Это наглядно подтверждает большое количество ДТП и различных инцидентов с участием новых автобусов.