Экспорт пресной питьевой воды может стать для России в течение следующих 25 лет более доходной статьей, чем экспорт нефти. Говорится в докладе "Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики"

Кроме того в документе отмечается, что Арктика и Антарктика содержат около 70% всей пресной воды на земле, причем более половины этого объема приходится на Арктику.

Авторы утверждают, что Россия является лидером по запасам пресной воды в районе полярного круга, имея 11 крупных рек, в то время как в США в Северный ледовитый океан не впадает ни одной крупной реки, а в Канаде — всего три.

По данным ЮНЕСКО, более 97% воды на Земле содержится в океанах и морях, и не пригодна для прямого употребления в пищу или производственных целях. Оставшиеся 3% составляют пресная вода, однако большая часть ее заключена в ледниках, снежных покровах и почвенных запасах. Только 0,3% пресной воды находится в реках, озерах и водоемах, и доступно для использования людьми.