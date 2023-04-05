Экспорт пресной питьевой воды может стать для России в течение следующих 25 лет более доходной статьей, чем экспорт нефти. Говорится в докладе "Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики"
Кроме того в документе отмечается, что Арктика и Антарктика содержат около 70% всей пресной воды на земле, причем более половины этого объема приходится на Арктику.
Авторы утверждают, что Россия является лидером по запасам пресной воды в районе полярного круга, имея 11 крупных рек, в то время как в США в Северный ледовитый океан не впадает ни одной крупной реки, а в Канаде — всего три.
По данным ЮНЕСКО, более 97% воды на Земле содержится в океанах и морях, и не пригодна для прямого употребления в пищу или производственных целях. Оставшиеся 3% составляют пресная вода, однако большая часть ее заключена в ледниках, снежных покровах и почвенных запасах. Только 0,3% пресной воды находится в реках, озерах и водоемах, и доступно для использования людьми.
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