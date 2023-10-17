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МВД Франции предложило лишать ВНЖ лиц, придерживающихся экстремизма
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  • Опубликована сегодня в 20:10

МВД Франции предложило лишать ВНЖ лиц, придерживающихся экстремизма

Министерство внутренних дел Франции предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят отбирать вид на жительство у тех, кто придерживается экстремистской идеологии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

По информации издания, глава МВД Жеральд Дарманен рассматривает возможность введения такой нормы, которая позволит лишать вид на жительство лиц, придерживающихся радикальной идеологии джихадизма.

Согласно газете, в качестве одного из критериев для определения таких лиц может рассматриваться, например, наличие на их мобильных устройствах изображений, связанных с террористическими актами.﻿

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