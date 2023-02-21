В Турции гражданам России предлагают оформить вид на жительство под предлогом лечения.
Как отмечают источники, в настоящее время туристический ВНЖ получить практически невозможно, поэтому фирмы-посредники через медицинские клиники ставят клиентам фиктивные диагноз, а затем оформляют документы, позволяющие находиться в Турции на законных основаниях.
Для получения вида на жительства клиенту нужен только паспорт, фото и действующий договор аренды жилья сроком на один год. Цена оформления — $1000, сообщает Telegram-канал Ru Talks.
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