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  • Опубликована сегодня в 7:06

Россия заняла пятую строчку рейтинга "Индекс силы в Азии 2022"

Россия заняла пятое место в списке самых могущественных и влиятельных азиатских стран, пропустив вперед США, Китай, Японию, а также Индию. Об этом говорится в отчете австралийского института Лоуи.

Как отмечают авторы отчета "Индекс силы в Азии 2022", рейтинг России несколько снизился в последний год, но все-таки позволил ей сохранить пятую позицию в списке самых могущественных стран региона с 31,6 балла из 100.

По данным исследователей, наиболее сильным показателем России по-прежнему остается ее экономическая стабильность и устойчивость к внешним вызовам, что обеспечено ресурсной безопасностью страны и хорошо зарекомендовавшим себя потенциалом ядерного сдерживания.

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