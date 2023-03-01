Экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг, которому позвонили пранкеры Вован и Лексус, сказал, что в России невозможно сменить и власть извне, хотя в других страх такой "номер" проходил.
"Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно способствовать этому извне. В прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно", - сказал Хейг, думая, что разговаривает с бывшим украинским лидерои Петром Ророшенко.
По его словам, будучи главой МИД Британии он встречался в Москве с оппозицией, однако любая поддержка Запада, направленная на смену властей, расценивалась в России как заговор и агрессия, передает РИА "Новости".
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