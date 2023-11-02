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Владимир готовится к новому спортивно-оздоровительному комплексу на $450 млн
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  • Опубликована сегодня в 11:48

Владимир готовится к новому спортивно-оздоровительному комплексу на $450 млн

Губернатор Владимирской области, Александр Авдеев, объявил о планах по строительству многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в городе Владимир к 2025 году. Проект потребует инвестиций более 450 миллионов рублей.

Авдеев подчеркнул, что в регионе пока отсутствуют учреждения для занятий пляжными видами спорта в течение всего года, и поэтому планируется создать такой комплекс на улице Лакина с возможностью одновременного пребывания 300 человек.

В конце октября проект успешно прошел отбор по программе государственно-частного партнерства в Министерстве спорта Российской Федерации. Для строительства комплекса предполагается выделение 189 миллионов рублей из федерального бюджета, 33 миллиона рублей из областного бюджета, а также 236 миллионов рублей от частного инвестора.

Спортивно-оздоровительный комплекс планируется построить в 2024-2025 годах и включит в себя крытые теннисные корты, футбольные поля, площадки для пляжных видов спорта, фитнес-зал, бассейн, открытые теннисные корты, временные трибуны на 300 зрителей и помещения для проведения конференций.

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