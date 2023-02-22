ВКС России поразили цех по производству и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе города Сумы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ", — отметили в ведомстве.