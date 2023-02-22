Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 74,8596
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 79,7588
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:25

ВКС России поразили цех по производству и ремонту минометов ВСУ

ВКС России поразили цех по производству и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе города Сумы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ", — отметили в ведомстве.

Мир

Замминистра иностранных дел РФ опроверг слухи о неудачном запуске ракеты «Сармат»

Американские СМИ регулярно публикуют фейки

Читать полностью

Песков: Заседания Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» привлекло внимание к проблеме

Одновременно стало понятно, что Запад хочет закопать этот вопрос в песок.

Читать полностью

Общество

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Новости