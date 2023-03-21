Российский истребитель Су-35 пресек нарушение границы Российской Федерации двумя американскими стратегическими бомбардировщиками B-52H в небе над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

"Двадцатого марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы России. Классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", — отметили в ведомстве.

После того, как российский истребитель был поднят в небо, американские самолеты поспешили ретироваться.