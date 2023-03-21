Российский истребитель Су-35 пресек нарушение границы Российской Федерации двумя американскими стратегическими бомбардировщиками B-52H в небе над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
"Двадцатого марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы России. Классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", — отметили в ведомстве.
После того, как российский истребитель был поднят в небо, американские самолеты поспешили ретироваться.
Вице-премьера Британии могут уволить из-за агрессивного поведения в отношении подчиненных
Несколько подчиненных Рааба уже признались в страхах и недомоганиях, которые они постоянно испытывают перед встречей с начальником, кто-то даже помышлял о самоубийстве.
Председатель КНР: между Россией и Китаем должно быть тесное взаимоотношение
Две страны являются крупнейшими соседями
В Москве в возрасте 103 лет скончался старейший Герой СССР Василий Решетников
Он был участником Великой Отечественной войны